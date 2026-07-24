В России с 1 сентября оценки поведения будут ставить ученикам 2-8 классов В российских школах будет действовать трехуровневая модель оценки поведения

Москва24 июл Вести.Оценки за поведение будут ставить ученикам 2-8 классов в новом учебном году. Об сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

В 2025/2026 учебном году систему оценивания поведения протестировали среди учащихся 1-8 классов​​​.

По итогам апробации 2025-2026 учебного года наиболее результативной и приемлемой определена трехуровневая модель оценки поведения: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" отметила Конева

По словам эксперта, оценка будет выставляться классным руководителем. При этом будет учитываться мнение и других педагогов, а также советника директора по воспитанию.