Москва24 июлВести.Оценки за поведение будут ставить ученикам 2-8 классов в новом учебном году. Об сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.
В 2025/2026 учебном году систему оценивания поведения протестировали среди учащихся 1-8 классов.
По итогам апробации 2025-2026 учебного года наиболее результативной и приемлемой определена трехуровневая модель оценки поведения: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое"отметила Конева
По словам эксперта, оценка будет выставляться классным руководителем. При этом будет учитываться мнение и других педагогов, а также советника директора по воспитанию.