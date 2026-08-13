Минпросвещения: обучение во вторую смену допускается в российских школах В Минпросвещения рассказали, какие классы могут учиться во вторую смену

Москва13 авг Вести.Ученики только 2-4 и 6-8 классов могут учиться во вторую смену в российских школах, следует из документа Минпросвещения РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. При этом занятия не должны завершаться поздно вечером.

Учебные занятия во вторую смену завершаются не позднее 19.00 говорится в методических рекомендациях ведомства

Также отмечается, что обучение в три смены запрещено. Такой запрет связан с заботой о здоровье школьников. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что учебный процесс должен быть организован так, чтобы не ухудшалось качество преподавания из-за усталости учителей.