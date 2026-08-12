Минпросвещения РФ: перемены в школах должны длиться не менее 10 минут

В Минпросвещения разъяснили, сколько должны длиться перемены в школах Минпросвещения РФ: перемены в школах должны длиться не менее 10 минут

Москва12 авг Вести.Перемены между уроками в школах должны длиться не менее 10 минут. Это следует из методических рекомендаций Министерства просвещения России.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на документ, продолжительность большой перемены должна составлять 20-30 минут.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, а большой перемены (после второго или третьего уроков) - 20-30 минут говорится в рекомендациях

Вместе с тем, отметили в ведомстве, вместо одной большой перемены школы могут установить два перерыва по 20 минут каждый после второго и третьего уроков.

Ранее в Минпросвещения заявили, что продолжительность уроков у первоклассников в сентябре-декабре не должна превышать 35 минут, а в январе-мае – 40 минут.