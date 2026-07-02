Москва2 июлВести.В российских школах завершился первый этап приема заявок на поступление в первый класс. Через "Госуслуги" учреждения получили 840 тысяч заявлений, что составляет 70% от общего числа. Об этом сообщили в Минцифры России.
Уточняется, что статистика собиралась в тех регионах, где доступна услуга подачи заявлений через портал. В прошлом году этим способом воспользовались лишь 52% родителей будущих первоклашек.
В 2/3 случаев родители первоклассников заранее создавали черновики заявлений, чтобы отправить их в момент старта приёмной кампании — во многих школах очередность имеет решающее значение при зачисленииуточнили в ведомстве
Ранее сообщалось, что с 2026 года на портале "Госуслуги" появилась возможность поступить в колледжи и техникумы. Сервис помогает не только подать документы удаленно, но и выбрать самое подходящее образовательное учреждение.