Доля цифровых заявлений на запись в 1-й класс в первую волну составила 70%

Через "Госуслуги" подали 840 тыс. заявлений для записи первоклашек Доля цифровых заявлений на запись в 1-й класс в первую волну составила 70%

Москва2 июл Вести.В российских школах завершился первый этап приема заявок на поступление в первый класс. Через "Госуслуги" учреждения получили 840 тысяч заявлений, что составляет 70% от общего числа. Об этом сообщили в Минцифры России.

Уточняется, что статистика собиралась в тех регионах, где доступна услуга подачи заявлений через портал. В прошлом году этим способом воспользовались лишь 52% родителей будущих первоклашек.

В 2/3 случаев родители первоклассников заранее создавали черновики заявлений, чтобы отправить их в момент старта приёмной кампании — во многих школах очередность имеет решающее значение при зачислении уточнили в ведомстве

Ранее сообщалось, что с 2026 года на портале "Госуслуги" появилась возможность поступить в колледжи и техникумы. Сервис помогает не только подать документы удаленно, но и выбрать самое подходящее образовательное учреждение.