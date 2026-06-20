Можно поступить в 4 тыс. колледжей, подав заявление через "Госуслуги" Минцифры: можно поступить в 4 тыс. колледжей, подав заявление через "Госуслуги"

Москва20 июн Вести.Портал "Госуслуги" предоставляет возможность поступить в колледжи и техникумы. С этого года можно не только подать заявление онлайн, но и выбрать наиболее подходящее место для учебы. Об этом сообщило Минцифры в своем канале в МАХ.

В публикации отмечается, что более четырех тысяч колледжей и техникумов подключены к сервису по всей стране. Предлагается выбирать из 46 тысяч образовательных программ. Для выпускников 9 классов в этом году составлены персональные подборки для поступления — в зависимости от успеваемости.

На "Госуслугах" можно пройти профориентацию, узнать о наиболее востребованных профессиях и специальностях в своем регионе, найти колледж или техникум под свои интересы, оценить свои шансы на поступление на бюджет. Кроме того, портал позволяет сравнить учебные программы, подать заявление онлайн, отслеживать важное — дополнительные запросы из колледжа, расписание, результаты испытаний, конкурсные списки, а также узнать о поступлении говорится в сообщении

Отмечается, что сроки приемной кампании на очную форму обучения — до 10 августа — творческие специальности, до 15 августа — все остальные специальности и целевое обучение.

По данным портала, поступить на очно-заочную или заочную форму обучения можно будет до 1 декабря включительно.

Ранее также сообщалось, что на портале "Госуслуги" начался прием заявлений в вузы. Через него можно подать заявление, следить за рейтингом и дать согласие на зачисление.