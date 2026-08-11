Более 2 млн заявлений на поступление в колледжи подано на "Госуслугах"

На "Госуслугах" число заявлений в колледжи выросло на треть Более 2 млн заявлений на поступление в колледжи подано на "Госуслугах"

Москва11 авг Вести.Абитуриенты подали уже более 2 миллионов заявлений на поступление в колледжи и техникумы на "Госуслугах". Об этом сообщили в Минцифры РФ.

До завершения приема документов на бюджетные места осталось пять дней. Подать заявление можно на все специальности, кроме творческих направлений, прием на которые уже завершился.

Всего абитуриенты подали уже более 2 миллионов заявлений на "Госуслугах". Это почти на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году говорится в сообщении

Сервис предоставляет доступ к более четырем тысячам колледжей, 357 специальностям и свыше 170 программам целевого обучения. Чаще всего абитуриенты выбирают учебные заведения Санкт-Петербурга, Свердловской области, Москвы, Московской и Новосибирской областей.

На целевое обучение в этом году через "Госуслуги" поступило почти 70 тысяч заявлений. Такая форма предполагает трудоустройство после окончания колледжа.

Прием на бюджет продлится до 15 августа. На очное платное обучение документы можно подать до 25 ноября, на очно-заочную и заочную формы – до 1 декабря.

Ранее стало известно, что в рамках проекта "Профессионалитет" собрано рекордное число заявлений от абитуриентов. Их количество составило 1,1 миллиона.