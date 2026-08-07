В 2026 году абитуриенты подали 1,1 млн заявлений в рамках "Профессионалитета" В рамках "Профессионалитета" собрано рекордное число заявлений от абитуриентов

Москва7 авг Вести.В рамках федерального проекта "Профессионалитет" наблюдается рекордный уровень подачи заявлений от абитуриентов в колледжи и техникумы: их число достигло1,1 миллиона. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Колледжи и техникумы – участники федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" получили рекордное число заявлений от абитуриентов в этом году. С 20 июня ребята подали 1,1 миллиона заявлений – это превысило итоги приемной кампании 2025 года сказал Чернышенко

По его мнению, такой результат доказывает, что рабочие специальности становятся все более популярными среди молодежи, при этом в число самых востребованных входят технические направления. Подготовка таких кадров очень важна для технологического лидерства нашей страны и является национальной целью, поставленной президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул Чернышенко.

В рамках приемной кампании 2026 года план приема на бюджетные места по программам "Профессионалитета" установлен на уровне 283 тысяч мест. Это на 50,5 тысячи больше, чем в 2025 году.

По словам министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, интерес к системе среднего профессионального образования (СПО) становится все больше из года в год. На 2026/27 учебный год в колледжах и техникумах всего установлено порядка 880 тысяч бюджетных мест. Всего в РФ более 4,6 тысячи организаций доступны абитуриентам для обучения по программам СПО.

Промежуточные итоги приемной кампании наглядно демонстрируют устойчивый рост интереса молодежи к программам "Профессионалитета" и подтверждают высокую эффективность формирования образовательных кластеров. ... Абитуриенты увереннее выбирают рабочие специальности, осознавая, что квалифицированные кадры сегодня необходимы для устойчивого развития экономики страны отметил министр просвещения РФ

Он добавил, что по программам "Профессионалитета" конкурс уже составляет почти четыре человека на место.

Кравцов также указал, что в пятерку самых популярных направлений "Профессионалитета" по числу поданных заявлений входят "Разработка и управление программным обеспечением" (48,6 тысячи заявлений), "Сестринское дело" (45,8 тысячи), "Туризм и гостеприимство" (30,3 тысячи), "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" (28,7 тысячи), "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" (25,2 тысячи).

Запуск федерального проекта "Профессионалитет" состоялся в 2022 году. Он помогает синхронизировать кадровую потребность предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования. С 2025 года он реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Ранее заместитель министра энергетики РФ Дмитрий Исламов заявил, что главное преимущество "Профессионалитета" в том, что он дает гарантию трудоустройства. Исламов напомнил, что в России создано уже 19 образовательно-производственных центров (кластеров) в рамках этого федерального проекта.