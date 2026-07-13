Прием детей в первый класс продлится до 5 сентября

В Минпросвещения сообщили, когда завершится прием заявлений в первый класс Прием детей в первый класс продлится до 5 сентября

Москва13 июл Вести.Заявления на поступление в первый класс школы в России можно подавать до 5 сентября.

Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В ведомстве отметили, что приемная кампания началась 6 июля.

В ходе него (второго этапа приемной кампании - прим. ред.) документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка, приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней говорится в сообщении

Отмечается, что документы можно принести в образовательное учреждение лично или отправить по почте. Кроме того, ребенка можно записать в школу на Едином портале государственных услуг или на интегрированном с ним региональном портале.