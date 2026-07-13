Москва13 июлВести.Заявления на поступление в первый класс школы в России можно подавать до 5 сентября.
Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
В ведомстве отметили, что приемная кампания началась 6 июля.
В ходе него (второго этапа приемной кампании - прим. ред.) документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка, приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих днейговорится в сообщении
Отмечается, что документы можно принести в образовательное учреждение лично или отправить по почте. Кроме того, ребенка можно записать в школу на Едином портале государственных услуг или на интегрированном с ним региональном портале.