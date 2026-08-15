В Минпросвещения подготовили рекомендации по нагрузке для первоклассников В Минпросвещения выпустили рекомендации по учебной нагрузке первоклассников

Москва15 авг Вести.Учебная нагрузка первоклассников в России в сентябре и октябре не должна превышать 15 часов в неделю. В день разрешается проводить не более трех уроков по 35 минут каждый, говорится в методических рекомендациях Минпросвещения РФ, которые приводит ТАСС.

В документе отмечается, что в течение первого месяца обучения в расписании учеников первых классов предусмотрен специальный адаптационный период.

В течение сентября и октября учебная нагрузка первоклассников не должна превышать 15 часов в неделю. Это означает, что в день допускается не более трех уроков продолжительностью по 35 минут каждый говорится в рекомендациях

При этом в министерстве подчеркнули, что расписание уроков следует организовать ступенчато: с меньшим количеством уроков в сентябре-октябре и последующим увеличением нагрузки в ноябре-декабре, когда станет возможным провести четыре урока в день.

В январе-мае продолжительность уроков будет увеличена до 40 минут, раз в неделю разрешается проводить пять уроков за счет включения в расписание физической культуры.

Ранее в Минпросвещения России рекомендовали регионам предусмотреть дополнительные каникулы для учеников первых классов в новом учебном году.