Москва15 авгВести.Дети до семи лет в России могут бесплатно путешествовать в электричках и автобусах. Об этом напомнили в Минтрансе России.
Комментарий ведомства опубликовало агентство РИА Новости. Кроме того, ребенок до двух лет также имеет право на перелет на внутренних рейсах без отдельного места.
В поездах дальнего следования предусмотрен бесплатный проезд ребенка не старше пяти лет без предоставления отдельного местаговорится в заявлении Минтранса
В троллейбусах и трамваях могут устанавливаться внутренние правила, зависящие от обслуживающей компании.
Ранее сообщалось, что возможность подтверждать льготы на проезд в общественном транспорте через мессенджер MAX появится у россиян с 1 сентября. Нововведение прежде всего затрагивает многодетные семьи, школьников, студентов, пожилых людей и другие льготные категории граждан.