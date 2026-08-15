Дети до семи лет могут ездить в электричках и автобусах бесплатно

В Минтрансе напомнили о бесплатном проезде на общественном транспорте для детей Дети до семи лет могут ездить в электричках и автобусах бесплатно

Москва15 авг Вести.Дети до семи лет в России могут бесплатно путешествовать в электричках и автобусах. Об этом напомнили в Минтрансе России.

Комментарий ведомства опубликовало агентство РИА Новости. Кроме того, ребенок до двух лет также имеет право на перелет на внутренних рейсах без отдельного места.

В поездах дальнего следования предусмотрен бесплатный проезд ребенка не старше пяти лет без предоставления отдельного места говорится в заявлении Минтранса

В троллейбусах и трамваях могут устанавливаться внутренние правила, зависящие от обслуживающей компании.

Ранее сообщалось, что возможность подтверждать льготы на проезд в общественном транспорте через мессенджер MAX появится у россиян с 1 сентября. Нововведение прежде всего затрагивает многодетные семьи, школьников, студентов, пожилых людей и другие льготные категории граждан.