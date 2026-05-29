Москва29 маяВести.Дети от 10 до 16 лет с 1 июня смогут ездить без сопровождения взрослых по более чем 20 маршрутам поездов дальнего следования в РФ. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.
Отмечается, что речь идет об услуге "Сопровождение детей". Ранее она была доступна только в поездах "Сапсан". Оформить заявку на услугу можно в билетных кассах не позднее чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции.
В частности, это коснется поездов "Аврора", "Буревестник", "Ласточка" (например, рейсов Москва – Смоленск, Роза Хутор – Краснодар, Таганрог – Новороссийск), "Финист" (например, Екатеринбург – Тюмень, Екатеринбург – Пермь).
Ранее в РЖД рассказали о введении 165 дополнительных поездов на лето.