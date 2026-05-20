Белозеров сообщил, что РЖД добавили 165 поездов и готовы к летнему сезону

Москва20 мая Вести.Компания "Российские железные дороги" добавила 165 дополнительных поездов на лето. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

По его словам, вся система РЖД к настоящему моменту готова к летнему сезону.

Мы предоставим больше на 0,5% – это более 62 миллионов мест для пассажиров в дальнем следовании, прирастем в сообщении с Крымом, курортами Северного Кавказа. ... Кроме постоянных поездов мы добавили почти на 30% больше пар сезонных поездов, 165 поездов добавили сказал Белозеров

При этом, подчеркнул глава РЖД, компания выражает свою готовность гибко подходить к вопросу провозных мощностей в летний период.

Ранее замгендиректора РЖД Евгений Чаркин рассказал, что компания начинает реализацию масштабного проекта, связанного с оснащением скоростного подвижного состава системами спутниковой связи нового поколения.