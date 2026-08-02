Депутат ГД: мамы в РФ должны получать зарплату - по 20 тысяч рублей на ребенка

В ГД предложили ввести "материнскую зарплату" Депутат ГД: мамы в РФ должны получать зарплату - по 20 тысяч рублей на ребенка

Москва2 авг Вести.Российские женщины, имеющие детей, должны получать "материнскую зарплату". Такое мнение высказал депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Гусев.

По его словам, размер таких выплат должен составлять 20 тысяч рублей за каждого ребенка в возрасте от трех лет, передает ТАСС.

Каждая мама должна получать материнскую зарплату. Необходимо платить за каждого ребенка, начиная с трех лет, по 20 тысяч рублей сказал парламентарий

Он добавил, что реализация данной инициативы позволит бороться с "той демографической ямой, которая у нас сейчас есть в стране".

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев напомнил о том, что материнский капитал будет проиндексирован 1 февраля 2027 года. Размер прибавки будет определен, исходя из фактического уровня инфляции за 2026 год. Перерасчет сделают автоматически, семьям не потребуется обращаться для этого в социальные службы.