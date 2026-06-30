В Госдуме напомнили о важном условии при получении новой семейной выплаты Депутат Бессараб: прозрачный доход важен для получения новой семейной выплаты

Москва30 июн Вести.При получении новой выплаты для работающих родителей с детьми важно, чтобы доход семьи был прозрачным и открытым. Об этом в беседе с RT рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, работающие родители могут претендовать на такую выплату, если среднедушевой доход семьи составляет не более 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, и семья считается нуждающейся.

Что очень важно: доходы семьи должны быть прозрачными и открытыми. То есть это могут быть авторские договоры, это может быть гражданско-правовой договор, необязательно это трудовой договор, но очень важно, чтобы они были прозрачными, открытыми и был уплачен НДФЛ за предыдущий год отметила Бессараб

Парламентарий также обратила внимание, что ни у отца, ни у матери не должно быть задолженностей по алиментным обязательствам.

Ранее в Социальном фонде рассказали, что средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей составил 30 тысяч рублей.