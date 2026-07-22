Москва22 июлВести.С 1 июня российские семьи получили право на новую государственную выплату, напомнил в интервью RT депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.
Для получения выплаты необходимо либо через "Госуслуги", либо через Соцфонд представить нужную информацию и соответствовать определенным критериям: иметь двоих или более детей, отвечать рамкам дохода и имущества, не иметь задолженностей по алиментамсказал он
Рассмотрение заявки на выплату займет не более двух недель. Средний размер выплаты, по словам депутата, варьируется от 70 до 100 тысяч рублей, а в отдельных случаях может достигать почти 200 тысяч рублей, резюмировал Ветров.
Ранее в Общественной палате РФ предложили повысить материнский капитал до 1 млн рублей.