Эксперт Балынин: пенсия увеличится на 6,6% при ее отсрочке на один год

Эксперт рассказал, как увеличить пенсию Эксперт Балынин: пенсия увеличится на 6,6% при ее отсрочке на один год

Москва20 сен Вести.Страховую пенсию по старости можно увеличить, если продолжать работать еще один год, сообщил ТАСС со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

Если, допустим, гражданину будет назначаться страховая пенсия в сентябре 2026 года, и у него сформировано к этому моменту 140 ИПК, и право на назначение возникло в сентябре 2026 года, то размер страховой пенсии составит 31 531,09 руб. В случае, если право на назначение страховой пенсии по старости возникло 1 год назад, размер составит 33 604,08 руб. Это на 6,6% больше в сравнении с суммой, которая была бы назначена при отсутствии отложенного периода уточнил эксперт

Он также добавил, что отсрочка выхода на пенсию на три года способствует ее увеличению на 22,5%, в 2026 году она составит 38 619,32 руб. если же выйти на пенсию на семь лет позже срока, размер выплат вырастет в 1,69 раза.