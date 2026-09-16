Доцент Балынин: пенсию можно отложить на 5 лет для ее увеличения на 40%

Эксперт рассказал, что нужно сделать для увеличения пенсии на 40% Доцент Балынин: пенсию можно отложить на 5 лет для ее увеличения на 40%

Москва16 сен Вести.Размер страховой пенсии по старости можно увеличить более чем на 40%, если отложить ее оформление на пять лет. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт привел расчет на условном примере. По его словам, если гражданину РФ будет назначаться страховая пенсия в сентябре 2026 года, и у него сформировано к этому моменту 140 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент), и право на назначение возникло в сентябре 2026 года, то размер страховой пенсии составит 31 531,09 рубля.

В случае, если право на назначение страховой пенсии по старости возникло 5 лет назад, то ее размер составит 44 857,46 рубля. Это на 42,3% больше в сравнении с суммой, которая была бы назначена при отсутствии отложенного периода пояснил Игорь Балынин

Он отметил, что при отсрочке на 10 лет размер выплаты вырастет до 71 139,34 рубля, то есть увеличится в 2,26 раза по сравнению с первоначальной суммой.

Балынин подчеркнул, что решение об использовании такой возможности гражданин принимает исключительно добровольно, самостоятельно оценивая целесообразность более позднего обращения за назначением пенсии.