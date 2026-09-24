Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29,9 тысячи рублей

К концу 2027 года средняя пенсия по старости составит 29,9 тысячи рублей Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29,9 тысячи рублей

Москва24 сен Вести.В следующем году ожидается две индексации страховых пенсий – в феврале и в апреле. После повышения средний размер выплат к концу 2027 года составит 29904 рубля. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.

С 1 февраля объем выплаты увеличат на 6,8%. Этот показатель рассчитывается от уровня инфляции. С 1 апреля пройдет еще одна индексация на 3,3% в соответствии с темпами роста заработных плат.

В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию пенсий и пособий… Таким образом, средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29904 рубля говорится в сообщении Минфина

Ранее ведомство заявило о передаче в правительство законопроектов, определяющих структуру бюджета страны на следующие три года.