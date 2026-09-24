Москва24 сенВести.В следующем году ожидается две индексации страховых пенсий – в феврале и в апреле. После повышения средний размер выплат к концу 2027 года составит 29904 рубля. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.
С 1 февраля объем выплаты увеличат на 6,8%. Этот показатель рассчитывается от уровня инфляции. С 1 апреля пройдет еще одна индексация на 3,3% в соответствии с темпами роста заработных плат.
В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию пенсий и пособий… Таким образом, средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29904 рубляговорится в сообщении Минфина
Ранее ведомство заявило о передаче в правительство законопроектов, определяющих структуру бюджета страны на следующие три года.