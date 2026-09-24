Москва24 сенВести.Министерство финансов Российской Федерации внесло в правительство бюджетный пакет законопроектов, которые обозначают параметры федерального бюджета на следующую трехлетку, а также предлагают изменения в Налоговый кодекс РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что бюджетная политика направлена на выполнение всех социальных обязательств государства.
Проект бюджета сформирован сбалансированным. Он позволит выполнить все обязательства государства и сохранить макроэкономическую стабильность при любых возможных измененияхзаявил министр финансов Антон Силуанов
Также отмечается, что одно из предложений Минфина включает в себя расширение основной налоговой базы НДФЛ за счет пассивных доходов граждан. Такая унификация в случае одобрения коснется не более 6% населения страны.