Москва21 сенВести.Проект федерального бюджета на следующий плановый период рассмотрят на заседании правительства в четверг, документ планируют внести в Государственную думу до конца месяца. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр финансов Антон Силуанов.
Подготовка бюджета проходила в условиях необходимости сократить дефицит и обеспечить дополнительные доходы, отметил он. При этом власти определили ключевые направления расходов и перенесли часть затрат на более поздние периоды.
Действительно, в этот четверг мы рассматриваем проект бюджета с тем, чтобы до конца месяца уже внести в Государственную думусказал Силуанов
Кроме того, по словам министра, при формировании документа базовую цену нефти заложили на уровне 50 долларов за баррель. Дефицит бюджета планируется удержать примерно на уровне 2% валового внутреннего продукта.