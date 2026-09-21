Правительство рассмотрит проект федерального бюджета в четверг Силуанов: проект бюджета внесут в Госдуму до конца сентября

Москва21 сен Вести.Проект федерального бюджета на следующий плановый период рассмотрят на заседании правительства в четверг, документ планируют внести в Государственную думу до конца месяца. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр финансов Антон Силуанов.

Подготовка бюджета проходила в условиях необходимости сократить дефицит и обеспечить дополнительные доходы, отметил он. При этом власти определили ключевые направления расходов и перенесли часть затрат на более поздние периоды.

Действительно, в этот четверг мы рассматриваем проект бюджета с тем, чтобы до конца месяца уже внести в Государственную думу сказал Силуанов

Кроме того, по словам министра, при формировании документа базовую цену нефти заложили на уровне 50 долларов за баррель. Дефицит бюджета планируется удержать примерно на уровне 2% валового внутреннего продукта.