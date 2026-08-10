Москва10 авг Вести.При формировании бюджета РФ Министерство финансов рассмотрит вопросами обеспечения средствами отдельных регионов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании президиума Госсовета.

Силуанов отреагировал на предложение скорректировать уровень бюджетной обеспеченности для отдельных регионов.

Мы рассмотрим этот вопрос. Просто надо понимать, что от этого денег больше не появится, и те регионы, которые больше нуждаются, у них будут ресурсы перераспределены более обеспеченным регионам, которые имеют собственные финансовые средства. Поэтому мы этот вопрос посмотрим при формировании бюджета, как учесть интересы всех субъектов Российской Федерации, более обеспеченных и чуть менее обеспеченных