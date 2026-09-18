Путин: власти закладывают в бюджет цену на нефть порядка $50 за баррель

"Сверхконсервативно, зато надежно": Путин о нефти по $50 как основе для бюджета Путин: власти закладывают в бюджет цену на нефть порядка $50 за баррель

Москва18 сен Вести.Правительство России при составлении предстоящего федерального бюджета будет исходить из жестких, но надежных показателей стоимости нефти, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он добавил, что в основу бюджета заложена консервативная оценка цены на нефть — 50 долларов за баррель.

Выглядит это, может быть, даже сверхконсервативно, зато надежно сказал Путин

Согласно предварительным данным, дефицит федерального бюджета составит около 2% даже при очень консервативной оценке стоимости нефти, продолжил глава государства. Прогноз предусматривает пополнение Фонда национального благосостояния.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство рассматривает возможность установить цену отсечения нефти в бюджетном правиле на уровне 50 долларов за баррель.

Согласно бюджетному правилу, действующему до 2026 года, цена отсечения составляет 59 долларов за баррель нефти сорта Urals. Если стоимость превышает этот уровень, дополнительные нефтегазовые доходы направляются на приобретение валюты и золота для ФНБ. При более низких ценах Министерство финансов продает эти активы.

В ходе торгов 17 сентября стоимость российской нефти сорта Urals впервые обошла в цене марку Brent и в моменте достигла рекордных 121 доллара за баррель.