Путин: приоритетными в бюджете должны быть соцобязательства и тема безопасности

Путин назвал приоритетами бюджета социальные обязательства и сферу безопасности Путин: приоритетными в бюджете должны быть соцобязательства и тема безопасности

Москва17 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что приоритетными при формировании бюджета на 2027 год должны быть вопросы безопасности, обороноспособности, а также социальные обязательства.

Путин выступил в четверг на совещании по экономическим вопросам.

Безусловным приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности России сказал президент

Федеральный бюджет также должен сохранить роль основного инструмента достижения национальных целей развития, добавил Путин.

Он отметил, что на совещании намерен обсудить некоторые решения, вопросы и подходы в приоритетных сферах.

Ранее Путин, комментируя вопрос о дефиците бюджета, заявил, что нужно не экономить, а рационально расходовать средства.