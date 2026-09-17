Москва17 сенВести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что приоритетными при формировании бюджета на 2027 год должны быть вопросы безопасности, обороноспособности, а также социальные обязательства.
Путин выступил в четверг на совещании по экономическим вопросам.
Безусловным приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности Россиисказал президент
Федеральный бюджет также должен сохранить роль основного инструмента достижения национальных целей развития, добавил Путин.
Он отметил, что на совещании намерен обсудить некоторые решения, вопросы и подходы в приоритетных сферах.
Ранее Путин, комментируя вопрос о дефиците бюджета, заявил, что нужно не экономить, а рационально расходовать средства.