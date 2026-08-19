Москва19 авгВести.Срок погашения бюджетных кредитов российских регионов перенесут за пределы 2030 года, что сэкономит субъектам РФ около 100 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По предложению "Единой России" мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 годасказал российский лидер
Путин подчеркнул, что за счет этого в распоряжении регионов будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 млрд рублей ежегодно в течение ближайших четырех лет. Регионы смогут направить эти средства на цели развития.
В июне Путин заявил, что российским регионам окажут поддержку по линии инфраструктурных бюджетных кредитов еще на 750 миллиардов рублей до 2030 года.