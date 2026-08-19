Путин: срок погашения бюджетных кредитов регионов будет перенесен за 2030 год Путин: регионам перенесут срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года

Москва19 авг Вести.Срок погашения бюджетных кредитов российских регионов перенесут за пределы 2030 года, что сэкономит субъектам РФ около 100 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По предложению "Единой России" мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года сказал российский лидер

Путин подчеркнул, что за счет этого в распоряжении регионов будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 млрд рублей ежегодно в течение ближайших четырех лет. Регионы смогут направить эти средства на цели развития.

В июне Путин заявил, что российским регионам окажут поддержку по линии инфраструктурных бюджетных кредитов еще на 750 миллиардов рублей до 2030 года.