Москва4 июнВести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств заявил, что Конституция РФ позволяет ему баллотироваться на пост президента в 2030 году, но об этом еще рано говорить.
Он признался, что сейчас совершенно не думает о предстоящих в 2030 году выборах, поскольку перед Россией стоит множество больших, масштабных и острых вопросов, которые нужно решать, думая о будущем страны, а не президентской гонке.
Что касается моих решений, действительно, Конституция позволяет баллотироваться [мне] в 2030 году. Честно говоря, [думать об этом] совсем раносказал президент
Ранее Владимир Путин прокомментировал состояние экономики России выражением Марка Твена "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".