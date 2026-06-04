Путин: конституция позволяет мне баллотироваться в 2030, об этом рано говорить

Путин: конституция позволяет мне баллотироваться в 2030, об этом рано говорить Путин: конституция позволяет мне баллотироваться в 2030, об этом рано говорить

Москва4 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств заявил, что Конституция РФ позволяет ему баллотироваться на пост президента в 2030 году, но об этом еще рано говорить.

Он признался, что сейчас совершенно не думает о предстоящих в 2030 году выборах, поскольку перед Россией стоит множество больших, масштабных и острых вопросов, которые нужно решать, думая о будущем страны, а не президентской гонке.

Что касается моих решений, действительно, Конституция позволяет баллотироваться [мне] в 2030 году. Честно говоря, [думать об этом] совсем рано сказал президент

Ранее Владимир Путин прокомментировал состояние экономики России выражением Марка Твена "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".