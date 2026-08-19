Москва19 авг Вести.Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь регионам, в которых наблюдается сложная бюджетная ситуация. Соответствующее поручение он дал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Предлагаю принять еще одно важное решение, а именно — помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 млрд рублей заявил президент

По его словам, сегодня будет обсуждаться вопрос, когда и по каким параметрам эти средства будут распределяться.

Ранее Путин заявил, что срок погашения бюджетных кредитов регионов будет перенесен за 2030 год.