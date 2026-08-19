15:50 19 августа 2026 15:57 19.08.2026Татьяна РутковскаяЭкономикаПутин назвал принимаемые меры по обелению экономики эффективнымиПутин назвал принимаемые меры по обелению экономики эффективнымиСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква19 авгВести.Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.Читайте такжеПутин поручил помочь регионам, где наблюдается сложная бюджетная ситуация15:30 Путин назвал эффективной работу "народного ОПК"17:22 12 июнПутин: никаких угроз для экономики РФ нет ни сегодня, ни в ближайшей перспективе18:26 5 июнПутин: движение вперед и вверх в экономике РФ будет обеспечено16:57 5 июнПутин рассказал, как Россия реагирует на глобальные перемены в мире16:32 5 июнПутин: РФ сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции21:07 4 июнПутин: экономика России в прошлом году выросла, в отличие от стран Запада21:02 4 июнПутин назвал ЕАЭС эффективным интеграционным объединением13:42 29 маяЭкономикаЭкономика России19.08.2026