Москва17 сен Вести.Экономическая динамика в России соответствует ожиданиям, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

На совещании президент предложил обсудить тенденции в экономике России.

Отмечу, что экономическая динамика в России в целом соответствует нашим ожиданиям. По оценке, по итогам всего текущего года рост валового внутреннего продукта будет находиться в пределах 1% сказал президент

Он отметил, что примерно такой прогноз и был заложен при подготовке бюджетных проектировок на 2026 год.