Путин: экономическая динамика в России в целом скромная, но позитивная

Путин назвал экономическую динамику России скромной, но позитивной Путин: экономическая динамика в России в целом скромная, но позитивная

Москва19 авг Вести.Экономическая динамика в России в целом остается скромной, но при этом сохраняет положительный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам​​​.

Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная сказал Путин

Ранее глава государства назвал состояние российской экономики устойчивым, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и ряде других секторов.