Москва19 авгВести.Экономическая динамика в России в целом остается скромной, но при этом сохраняет положительный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивнаясказал Путин
Ранее глава государства назвал состояние российской экономики устойчивым, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и ряде других секторов.