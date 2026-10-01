Путин: Россия проходит сложности в экономике и пройдет их

Путин: Россия проходит сложности в экономике и пройдет их Путин: Россия проходит сложности в экономике и пройдет их

Москва1 окт Вести.Россия проходит сложности в экономике, но она их пройдет, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, макроэкономические показатели говорят о том, что у России экономика здоровая, а финансовые системы и экономические институты работают устойчиво​​​.

Да, сложности есть, мы их видим, мы их пройдем сказал Владимир Путин

Вместе с тем он обратил внимание на то, что с экономикой Европы, с ее автомобильной промышленностью. А она сейчас в глубоком кризисе, в отличие от Китая, который производит качественные и дешевые машины.