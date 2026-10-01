Москва1 октВести.Россия проходит сложности в экономике, но она их пройдет, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, макроэкономические показатели говорят о том, что у России экономика здоровая, а финансовые системы и экономические институты работают устойчиво.
Да, сложности есть, мы их видим, мы их пройдемсказал Владимир Путин
Вместе с тем он обратил внимание на то, что с экономикой Европы, с ее автомобильной промышленностью. А она сейчас в глубоком кризисе, в отличие от Китая, который производит качественные и дешевые машины.
Нам всегда нам говорили, мол, рынок все определяет. Рынок все расставит по своим местам. Ну вот он расставил — покупайте дешево и сердито и качественноподчеркнул президент РФ