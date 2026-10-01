Путин: РФ учитывает условия и строит предприятия в безопасных районах

Путин: РФ учитывает условия и строит предприятия в безопасных районах Путин: РФ учитывает условия и строит предприятия в безопасных районах

Москва1 окт Вести.Россия учитывает современные условия и строит предприятия исключительно в безопасных от вооруженной борьбы районах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодном форуме международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, вопрос восстановления и переноса предприятий будет решаться исключительно из экономической целесообразности.

Когда строим новые предприятия в этой сфере, мы делаем все для того, чтобы они были в максимально безопасных районах сказал Владимир Путин

Российский лидер уточнил, что речь идет об обеспечении безопасности в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса.