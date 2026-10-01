Путин: РФ потеряла 1% ВВП в результате ударов Украины по НПЗ Путин: РФ потеряла около 1% ВВП из-за ударов Украины по НПЗ

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к потере примерно 1% ВВП.

При этом он подчеркнул, что целью этих атак были гражданские объекты.

Добились цели частично. Потому что где-то по нашим оценкам, это примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно, это же гражданские цели, по гражданским целям сказал глава государства

Путин напомнил, что Киев открыто объявил о намерении нанести ущерб российской экономике, начав удары по НПЗ. В ответ Россия, по его словам, нанесла зеркальные удары по объектам, важным для украинской экономики. Он добавил, что эти предприятия имели двойное назначение: из производимого там металла делали не только рельсы и стройматериалы, но и пушки.