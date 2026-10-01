Путин: ни у кого нет таких средств поражения, как у России Президент РФ указал на уникальные конкурентные преимущества России в обороне

Москва1 окт Вести.Россия в случае прямой агрессии со стороны объединенных сил Запада будет вынуждена задействовать весь арсенал имеющихся сил и средств, включая уникальные конкурентные преимущества. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Да, конечно, Франция, Великобритания — ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет, но таких средств поражения, которые сегодня есть у России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. А как нам противостоять агрессору? Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много подчеркнул президент

Глава государства отметил, что противник будет превосходить РФ по численности личного состава, обладая при этом мощным экономическим и военным потенциалом.

Путин подчеркнул, что Москва никому не угрожает, но вынуждена учитывать угрозы со стороны ядерных держав Франции и Великобритании, напоминая о наличии у России непревзойденных средств поражения как главного инструмента защиты суверенитета.