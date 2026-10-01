Путин: правда по Украине в том, что с Россией начали воевать Владимир Путин заявил, что Россия не начинала украинский конфликт

Москва1 окт Вести.Ситуация относительно Украины - в следующем: не РФ начала воевать, а с Россией начали воевать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Знаю, конечно, что у части экспертного сообщества возникает вопрос: вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Я много раз на этот счет уже высказывался, скажу все-таки в таком собрании еще раз: где правда? А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать сказал президент

Глава государства подчеркнул, что не надо было НАТО начинать "военное освоение наших исторических территорий" в интересах самой организации, в особенности планировать там свои базы.

Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу. Есть еще очень много таких "не надо" добавил Владимир Путин

Заседание международного клуба "Валдай" в 2026 году проходит с 28 сентября по 1 октября. Его тема - "Ответственность за будущее".

Владимир Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента основания клуба в 2004 году.