Москва1 октВести.Ситуация относительно Украины - в следующем: не РФ начала воевать, а с Россией начали воевать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Знаю, конечно, что у части экспертного сообщества возникает вопрос: вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Я много раз на этот счет уже высказывался, скажу все-таки в таком собрании еще раз: где правда? А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воеватьсказал президент
Глава государства подчеркнул, что не надо было НАТО начинать "военное освоение наших исторических территорий" в интересах самой организации, в особенности планировать там свои базы.
Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу. Есть еще очень много таких "не надо"добавил Владимир Путин
Заседание международного клуба "Валдай" в 2026 году проходит с 28 сентября по 1 октября. Его тема - "Ответственность за будущее".
Владимир Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента основания клуба в 2004 году.