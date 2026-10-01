Путин: цифровизация войны превращает ее в компьютерную игру Путин предупредил об опасностях цифровизации вооруженных конфликтов

Москва1 окт Вести.Цифровизация современной войны превращает гибель людей в компьютерную игру. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что эта огромная и сложная тема, которая требует к себе самого пристального внимания.

Автоматизация, цифровизация войны ведет к дегуманизации восприятия, к превращению кровопролития, гибели людей в своего рода компьютерную игру, механистическую рутину уверен президент

Глава государства назвал происходящее путем к одичанию человечества "под аккомпанемент разговоров о грандиозном технологическом прогрессе".