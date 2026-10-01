Путин: путь к новой системе мирового устройства будет тяжелым Путин заявил, что путь к новой системе мироустройства будет тяжелым

Москва1 окт Вести.Путь к новой системе мирового устройства будет тяжелым, неприятным и даже опасным, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, человечеству предстоит жить в чрезвычайно нестабильном и переменчивом мире.

Путь к новой системе будет изобиловать неожиданными поворотами и сюжетами, к сожалению, часто неприятными и даже опасными сказал президент

В качестве примера непростого пути трансформаций глава государства обратился к российской истории.

35 лет назад мы пережили обвал государственного устройства, который стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые в одночасье проснулись за границей, и это поменяло их судьбу, судьбу их детей. И у нас в России, и в сопредельных странах все это привело к фундаментальной трансформации и в мировых делах тоже сказал Владимир Путин

Российский лидер при этом подчеркнул, что мир не обречен на хаос, несмотря на кризис существующих международных механизмов.