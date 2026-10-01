Путин призвал не допустить скатывания человечества к грани выживания Путин: нужно избежать самых катастрофических сценариев для человечества

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин призвал предпринимать практические шаги для предотвращения наиболее катастрофических сценариев и недопущения ситуации, при которой человечество окажется на грани выживания. Об этом он заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Ответственность за наше общее будущее совсем не абстрактный лозунг, это набор практических действий, цель которых - не допустить скатывание человечества к грани выживания, избежать непоправимого заявил Путин

Международный дискуссионный клуб "Валдай" объединяет российских и зарубежных экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Его название связано с местом проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.