"Ответственность за будущее — не абстрактный лозунг": Путин обратился к миру Путин: весь мир несет ответственность за завтрашний день

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что ответственность за общее будущее человечества лежит на всех без исключения. По его словам, это не отвлеченный призыв, а конкретная задача, от решения которой зависит само выживание цивилизации.

Ответственность за наше общее будущее — совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых — не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого подчеркнул глава государства

Путин отметил, что в условиях нарастающей конфронтации на второй план отошли глобальные проблемы, которые совсем недавно были в центре внимания мирового сообщества.

Об этих проблемах совсем недавно постоянно говорили, сегодня что-то подзабыли. Это и климат, экология, бедность, неравенство. Они сейчас отодвинуты в сторону, но острота их только растет сказал он

Президент выразил сожаление, что нет оснований надеяться на скорое возвращение международного сообщества к этой повестке как единого целого. Однако, по его мнению, если острые вопросы не решаются глобально, ими необходимо заниматься хотя бы на региональном уровне.

Наш дом в расширенном понимании — это Евразия — огромная территория, центр и место действия большинства наиболее важных процессов, которые разворачиваются в мире заключил глава государства

Он также напомнил, что все несут ответственность за планету в целом, но прежде всего — за свой собственный дом и его непосредственные окрестности.