Путин на Валдае предупредил о рисках на пути к новому миропорядку

Президент России заявил о важности осторожности и осмотрительности Путин на Валдае предупредил о рисках на пути к новому миропорядку

Москва1 окт Вести.В долгосрочной перспективе по мере преодоления западной гегемонии ситуация в мире начнет меняться к лучшему, формируя более справедливый и многополярный порядок. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

При этом российский лидер указал, что переходный период будет сопровождаться различными рисками на государственном и личном уровнях.

Ответственность заключается и в том, чтобы помочь людям осознать такие риски, быть к ним готовыми. Чтобы человек, семья не остались один на один с проблемами в сфере безопасности, на меняющемся рынке труда, в цифровом пространстве и так далее. Что сейчас, на мой взгляд, очень важно. Осторожность и осмотрительность, чтобы не попасть под лавину неконтролируемых перемен подчеркнул глава государства

По словам Путина, главной задачей ответственных политиков, бизнесменов и ученых становится минимизация этих угроз и помощь людям в адаптации к стремительным и неконтролируемым глобальным переменам.