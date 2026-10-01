Путин: принцип "сила есть, ума ни надо" иногда руководит некоторыми странами

Путин: некоторые страны руководствуются принципом "сила есть ума не надо" Путин: принцип "сила есть, ума ни надо" иногда руководит некоторыми странами

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что ряд международных игроков в своей политике руководствуется примитивным принципом "сила есть, ума ни надо".

По его мнению, такой подход не учитывает долгосрочных последствий и никогда не приводит ни к чему хорошему.

Принцип "сила есть, ума ни надо" кажется иногда руководящим для некоторых международных игроков, уверенных в собственной военно-политической, экономической и, как им кажется, моральной исключительности. Мы прекрасно знаем из истории, что до добра это не доводит никогда сказал глава государства

Путин также отметил, что отсутствие общепризнанных правил и принципа равной и неделимой безопасности толкает к эгоистическому поведению, а в некоторых случаях — к агрессивным попыткам добиться односторонних преимуществ и воспользоваться неразберихой в своих интересах.

Мировая политика приносит пример этого едва ли не каждый день. Нарушаются все мыслимые и немыслимые табу подчеркнул он

Президент указал, что такая практика ведения международных дел недальновидна и опасна. Полученный таким образом временный выигрыш может обернуться долгосрочными провалами, а главное — усугубить положение всех, поскольку связанность мира никуда не исчезает. По словам Путина, международные отношения требуют аккуратности, соблюдения не только буквы, но и духа закона, а также морально-нравственных ограничений. Их уважение создает возможность хотя бы для какого-то диалога, тогда как систематическое невыполнение обязательств, обман и демонстративное глумление над фактами уничтожают саму основу международного существования.

Ранее Путин на заседании клуба "Валдай" заявил о преждевременности вердикта о хаосе в мировой политике.