Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин, выступая в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", предупредил об опасности дальнейшей эскалации международной напряжённости и напомнил о риске применения оружия массового уничтожения.

По его словам, в арсеналах ведущих держав сегодня имеются средства, способные уничтожить все живое или довести планету до катастрофического состояния.

Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания: если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно, в конце концов, должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду, избежать этого заявил глава государства

Путин подчеркнул, что эскалация никогда не бывает односторонней: на провоцирующие шаги одних неизбежно следуют ответы других, спираль закручивается, а разрушительные последствия растут. В основе этого процесса, отметил он, лежат высокомерие и самоуверенность, которые он назвал "путем к краю пропасти".

Президент также обратил внимание, что чем бескомпромисснее противостояние и чем открытое заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс перехода сражения в самую жесткую фазу. Он напомнил, что законы борьбы за выживание действуют не только в живой природе, но и в социальных сообществах, если их ставят перед перспективой утраты самостоятельности, достоинства и даже права на существование.

По мнению Путина, фундаментальное оформление нового мироустройства неизбежно, но чтобы подойти к фазе созидания, необходимо пережить нынешний опасный момент и избежать реализации самых разрушительных угроз. Также президент отметил, что текущие задачи не должны оттеснять стратегические цели.