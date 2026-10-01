Путин: Россия ни на кого не собирается нападать, но в случае агрессии ответит Путин: Россия не собирается нападать, но ответит на агрессию всеми средствами

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Москва не вынашивает агрессивных планов и не угрожает никому, однако в случае нападения будет вынуждена задействовать все имеющиеся у нее силы и средства.

Глава государства подчеркнул: заявления МИД и разосланные письма — не запугивание, а ответ на попытки запугать Россию.

Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа, и письма, которые МИД разослал… Некоторые страны это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать. Ведь вот эти заявления западных политиков, европейских политиков о необходимости и возможности и о подготовке войны с Россией в двадцать девятом-тридцатом году — это же не мы формулируем. Это мы слышим с той стороны, причем постоянно сказал Путин

Президент напомнил, что европейские политики сами говорят о подготовке к войне, проводят учения в Балтийском море, пытаются задерживать российские корабли и высказываются о Калининградской области.

Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появятся вопросы применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно подчеркнул он

Путин пояснил, что дело не в личности главы государства, а в объективном соотношении сил.

Дело в том, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал. У нас сил и средств не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Таких средств поражения, которые сегодня есть у России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество отметил президент

Глава государства также обратил внимание, что в заявлении МИД и разосланных письмах не говорится о применении именно ядерного оружия.

Там сказано о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны. А какой оно будет, мы уже решим заключил Путин

Кроме того, президент связал постоянное нагнетание обстановки со стороны многих европейских стран с серьезным ухудшением их экономического и внутриполитического положения. Путин подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать — ни в 2029, ни в 2030, ни в 2050 году.

Ну, если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать. Граждане европейских стран должны это четко понимать и различать нашу позицию и позицию действующего политического руководства своих стран резюмировал глава государства

Также в ходе выступления Путин заявил, что путь к новой системе мироустройства будет тяжелым.