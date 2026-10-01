Москва1 октВести.Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Москва не вынашивает агрессивных планов и не угрожает никому, однако в случае нападения будет вынуждена задействовать все имеющиеся у нее силы и средства.
Глава государства подчеркнул: заявления МИД и разосланные письма — не запугивание, а ответ на попытки запугать Россию.
Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа, и письма, которые МИД разослал… Некоторые страны это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать. Ведь вот эти заявления западных политиков, европейских политиков о необходимости и возможности и о подготовке войны с Россией в двадцать девятом-тридцатом году — это же не мы формулируем. Это мы слышим с той стороны, причем постоянносказал Путин
Президент напомнил, что европейские политики сами говорят о подготовке к войне, проводят учения в Балтийском море, пытаются задерживать российские корабли и высказываются о Калининградской области.
Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появятся вопросы применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежноподчеркнул он
Путин пояснил, что дело не в личности главы государства, а в объективном соотношении сил.
Дело в том, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал. У нас сил и средств не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Таких средств поражения, которые сегодня есть у России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимуществоотметил президент
Глава государства также обратил внимание, что в заявлении МИД и разосланных письмах не говорится о применении именно ядерного оружия.
Там сказано о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны. А какой оно будет, мы уже решимзаключил Путин
Кроме того, президент связал постоянное нагнетание обстановки со стороны многих европейских стран с серьезным ухудшением их экономического и внутриполитического положения. Путин подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать — ни в 2029, ни в 2030, ни в 2050 году.
Ну, если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать. Граждане европейских стран должны это четко понимать и различать нашу позицию и позицию действующего политического руководства своих странрезюмировал глава государства
Также в ходе выступления Путин заявил, что путь к новой системе мироустройства будет тяжелым.