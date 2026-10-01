Путин: Россия может применить все виды вооружений, если на нее нападут Путин оценил военный потенциал и возможности сдерживания потенциальных угроз

Москва1 окт Вести.В случае нападения Россия применит все виды вооружений, находящиеся в ее распоряжении. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае.., в повестке дня неизбежно и немедленно появятся вопросы применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно подчеркнул президент

Глава государства уточнил, что в данном случае речь идет о возможной агрессии западных стран против Калининграда.