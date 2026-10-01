Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Международном дискуссионном клубе "Валдай" заявил, что мир подошел к решающему моменту своего развития.

Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике сказал он

По словам главы государства, перемены происходят во всех областях, от "практически любых технологий до социальной структуры общества".

От климата до медицины, от военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. Список можно продолжать долго сказал президент

Все эти изменения создают условия для качественной трансформации, однако оценить их последствия в полном объеме пока не получится, подчеркнул Владимир Путин.