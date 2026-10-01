Путин: как только СССР развалился, в НАТО это восприняли как сигнал Путин: распад СССР в НАТО восприняли как сигнал к развалу России

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что после распада Советского Союза определенные круги в НАТО восприняли это как сигнал к тому, чтобы не включать Россию в так называемую семью цивилизованных народов, а воспользоваться ситуацией для ее дальнейшего развала.

По его словам, именно с этого началась целенаправленная работа по изоляции нашей страны.

Как только Советский Союз развалился, вот те круги в НАТО, о которых говорил агрессивно настроенный, по сути дела, если другими прямо сказать, они восприняли это как сигнал к тому, что нужно На Россию не-не-не включать в вот, как я выразился, семью цивилизованных народов Европы и мира, воспользоваться этим для того, чтобы дальше да развалить. Вот и с этого все началось сказал глава государства

Путин напомнил, что Запад заверял Москву в отсутствии планов расширения НАТО на восток.

Сказали, что не будет движения НАТО на Восток. Тут же надули, начали пять или шесть там волн было расширение подчеркнул он

Президент добавил, что Советский Союз, а затем Россия постоянно призывали не делать этого.

Мы ж договаривались, плевать хотели, делали то, что считали нужным отметил Путин

По его словам, действия Запада шли в направлении изоляции и последующего развала Российской Федерации, включая поддержку сепаратизма на Кавказе с использованием инструментов терроризма. Путин добавил, что эти же силы "клеймили позором" за действия в других регионах мира, а в России предпочитали этого не замечать.

Президент также отметил, что целенаправленная работа велась и по другим направлениям, в том числе через международные финансовые организации. Итогом, по его оценке, стали "безнаказанность и вседозволенность".