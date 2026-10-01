Путин: слепое доверие Западу сыграло злую шутку с СССР и со всем миром

Путин предостерег от безусловного доверия странам Запада Путин: слепое доверие Западу сыграло злую шутку с СССР и со всем миром

Москва1 окт Вести.Руководство СССР в конце своего существования проявило излишнюю наивность и беспечность в отношениях с западными партнерами. Это стало трагедией как для самой страны, так и для всего мира. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства напомнил, что РФ прошла через тяжелый период масштабных преобразований: 35 лет назад был обвал государственного устройства, он стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей.

По словам президента, советские лидеры стремились заслужить расположение Запада, в то время как западные элиты были нацелены на передел мира и присвоение советского наследия.

Слепое доверие западным партнерам сыграло злую шутку с Советским Союзом подчеркнул Владимир Путин

При этом российский лидер подчеркнул, что распад СССР стал следствием не только внешнего фактора, но и внутренних дисбалансов, ошибок нескольких поколений руководства, следования узким идеологическим шаблонам вместо прагматизма и замалчивания накопившихся проблем.

Президент добавил, что сегодняшние международные конфликты и потрясения во многом стали прямым результатом неспособности политиков конца XX века адекватно оценить эпоху масштабных перемен.