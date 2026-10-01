Путин перечислил, чего Западу не надо было делать в отношении России

"Есть еще очень много таких "не надо": Путин перечислил претензии к Западу Путин перечислил, чего Западу не надо было делать в отношении России

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", затронул тему украинского конфликта и перечислил действия Запада, которых, по его убеждению, не следовало допускать в отношении нашей страны.

Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями сказал глава государства

По словам Путина, не следовало также составлять планы организации концлагерей для жителей Донбасса и Крыма. Кроме того, президент подчеркнул, что недопустимо было "давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей" только за то, что они русские по национальности и по духу.

Есть еще очень много таких "не надо" добавил он

Президент также напомнил, что не Россия начала это противостояние. По его словам, наша страна была сознательно поставлена в ситуацию, когда оказалась вынуждена защищать себя с оружием в руках в ответ на очевидную агрессию. Путин призвал не превращать русофобию и уничтожение России в государственную идеологию и не ставить целью ее стратегическое поражение. Он призвал "жить дружно", добавив, что выстраивание доверия — процесс сложный и хрупкий, но именно к нему необходимо стремиться.