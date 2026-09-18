Москва18 сенВести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что верхушка киевского режима на словах предлагает переговоры и говорит о мире, но на деле делает все, чтобы этого не было.
Президент выступил в пятницу на заседании Военно-промышленной комиссии.
Представители киевского режима… говорят о мире, предлагают возобновить якобы переговоры, но а сами совершают преступления подобного рода, делают все для того, чтобы никого мира не было и никаких переговоров не былосказал Путин
Он добавил, что о войне с Россией прямо говорят некоторые лидеры Европы. В связи с этим он призвал европейских соседей "жить дружно".
МИД РФ ранее напоминал о тысячах нарушений Украиной предыдущих перемирий.