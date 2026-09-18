Путин: европейцы на выборах показывают, что не хотят войны с Россией

Путин заявил о нежелании европейцев воевать с Россией Путин: европейцы на выборах показывают, что не хотят войны с Россией

Москва18 сен Вести.Жители европейских стран на выборах дают понять своим властям, что не хотят войны с Россией. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

По словам российского лидера, некоторые европейские политики открыто говорят о подготовке к возможному военному конфликту с Россией. Путин считает, что таким образом они пытаются повысить собственные рейтинги и отвлечь внимание от проблем во внутренней политике.

На мой взгляд, пытаются просто спасти свои падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике. Но не очень получается, не помогает сказал глава государства

Путин добавил, что европейским лидерам следует учитывать позицию своих избирателей.

Вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, которые на выборах дают ясно понять, что они никакой войны с Россией не хотят, тем не менее эти лидеры продолжают нагнетать ситуацию дальше заключил президент

Также Путин заявил, что внешних угроз у России не становится меньше.