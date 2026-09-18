Москва18 сенВести.НАТО расширяется и распространяет свое присутствие на другие регионы мира, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
НАТО разбухает, расширяется, уже на другие регионы мира заходитсказал российский лидер
Путин отметил, что некоторые европейские лидеры открыто заявляют о подготовке к войне с Россией. По его словам, таким образом они пытаются повысить падающие рейтинги и компенсировать ошибки в экономической и социальной политике.
Но это у них не очень получаетсядобавил президент России
Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о том, что действия НАТО и Европейского союза создают риск перехода от "гибридной войны" к традиционному военному конфликту.